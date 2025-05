I lavoratori che rischiano il posto con la sugar tax

Una misura controversa che potrebbe influenzare il settore delle bevande è la sugar tax, prevista per il 1° luglio. Tuttavia, il Ministero dell'Economia sta considerando un rinvio, sollevando preoccupazioni tra i lavoratori del settore, che temono per la sicurezza del loro posto di lavoro in un contesto di già elevata precarietà economica.

Tra le misure che dovrebbero trovare spazio nel decreto fiscale, ancora allo studio del Mef, c'è anche il rinvio della cosiddetta sugar tax la tassa sulle bevande zuccherate ed edulcorate, la cui entrata in vigore è prevista per il primo luglio di quest'anno, ma c'è l'ipotesi di un rinvio.

