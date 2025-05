Talmente ‘Avanti’ da essere stata la prima delegazione a varcare la soglia di via Forlanini. Quantomeno il Pd ha cominciato a far sul serio sulle regionali con le pre-consultazioni. Quel "pre" fa tutta la differenza, per non far sembrare auto-decidente il partito di maggioranza. Il ritornello della ditta dem: perimetro della coalizione, programma, candidatura. Il governatore uscente Eugenio Giani può (e deve) attendere un altro po’. Prima c’è da costruire, come dice il segretario regionale Emiliano Fossi, "l’alternativa di governo" tramite una coalizione ampia possibile, da Italia viva ai 5Stelle. Con vista alle politiche ’27, facendo della Toscana un vero "laboratorio politico". Alle 13.30 in quel di Novoli, è stato il Polo riformista di ‘Avanti’ a salutare oltre a Fossi, i membri della segreteria: Stefano Bruzzesi (Enti Locali), Andrea Giorgio (coordinatore e assessore in Palazzo Vecchio), il portavoce pratese Diego Blasi e la bonacciniana sindaca di Lucignano, Roberta Casini. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Dem danno il via alle pre-consultazioni. In settimana la visita del Movimento