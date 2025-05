I comuni più ricchi della Valle d’Aosta Courmayeur in vetta

La Valle d'Aosta, sesta regione più ricca d'Italia, emerge nel Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi del 2023. Tra i suoi comuni spicca Courmayeur, nota per le sue bellezze naturali e attrazioni turistiche. Questa analisi del Ministero dell'Economia e delle Finanze offre un'interessante panoramica sulle risorse economiche del territorio.

La Valle d'Aosta è la sesta regione più ricca d'Italia secondo il Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi che fa riferimento al reddito del 2023. L'analisi pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze permette di avere un quadro del territorio nazionale e capire quali comuni sono più ricchi e quali quelli più poveri. Il risultato della Valle d'Aosta è di tutto rispetto considerando che ha fatto registrare un reddito medio di 25.200 euro come il Piemonte. I dati ci permettono quindi di scopire quali sono i comuni più ricchi della Valle d'Aosta e a vincere questa speciale classifica è la famosissima Courmayeur che conta 2143 contribuenti e un reddito medio annuo di ben 36.252,60 euro. Una cifra di poco inferiore a quella di Milano che non permette alla cittadina valdostana di entrare nella top 10 dei comuni più ricchi d'Italia.

