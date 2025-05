Hojlund non abbastanza bene Maineo Sloppy e Garnacho immaturo … ma il capo del Man United Amorim è davvero felice con l’attaccante

In un momento di valutazioni critiche, Roy Keane ha preso le difese di Rasmus Hojlund, Kobbie Maineo e Alejandro Garnacho, evidenziando le sfide che affrontano nel Manchester United. Nonostante le critiche, l’allenatore Ruben Amorim esprime fiducia verso Hojlund, sottolineando il suo valore. Scopriamo i dettagli di questa situazione direttamente da 101 greatgoals.

2025-05-17 01:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Roy Keane ha salvato Rasmus Hojlund, Kobbie Maineo e Alejandro Garnacho e ha suggerito che quasi tutti i giocatori del Manchester United potevano lasciare se qualche club li voleva – ma Ruben Amorim ha difeso l’attaccante della Danimarca dopo aver disegnato un altro vuoto a Chelsea. Il colpo di testa di 71 minuti di Marc Cucurella ha dimostrato l’unico gol della partita della Premier League allo Stamford Bridge mentre lo United ha prefissato la finale di Europa League contro il Tottenham a Bilbao mercoledì (20:00 BST) con la loro 18a sconfitta della stagione, producendo un tiro solitario sul bersaglio. “Garnacho corre da lui”, ha detto la leggenda unita Keane del vincitore di Cucurella, parlando a Sky Sports. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Hojlund “non abbastanza bene”, Maineo “Sloppy” e Garnacho “immaturo” … ma il capo del Man United Amorim è “davvero felice” con l’attaccante

