Ha dovuto abbandonare Isola dei famosi malore per Antonella Mosetti | comunicazione ufficiale e pubblico in ansia

Non c’è pace a L’Isola dei Famosi, dove anche Antonella Mosetti è stata costretta a lasciare Playa Uva per sottoporsi ad accertamenti medici. Dopo i già avvenuti ritiri di Angelo Famao e Leonardo Brum, e il recente allontanamento della ex tennista Camila Giorgi per motivi sanitari, la showgirl romana è l’ultima in ordine di tempo ad aver lasciato il gruppo, alimentando nuovi interrogativi sul futuro del suo percorso nel reality. Il suo abbandono momentaneo è stato comunicato durante il daytime, generando immediatamente apprensione tra i telespettatori e tra i compagni d’avventura rimasti in gioco. Le sue condizioni di salute, secondo quanto trapelato, richiedevano ulteriori approfondimenti clinici. L’eventualità che Antonella debba dire addio in via definitiva al programma non è da escludere, soprattutto se le valutazioni mediche dovessero rivelare problematiche significative. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it