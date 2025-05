Guida TV Sky Cinema e NOW | Una Terapia di Gruppo Sabato 17 Maggio 2025

Sabato 17 maggio 2025, Sky Cinema e NOW presentano una serata imperdibile dedicata al cinema. A partire delle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, non perdere "Una terapia di gruppo" e tanti altri film che spaziano dall'azione alla commedia. Gli appassionati troveranno il film perfetto per ogni stato d'animo!

Sabato 17 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Sky Cinema Uno HD alle 21.15 propone Una terapia di gruppo, brillante commedia guidata da Claudio Bisio. Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo C. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Una Terapia di Gruppo, Sabato 17 Maggio 2025

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Drama guida programmi Tv

Sky Cinema 4k: film di oggi

