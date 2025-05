Guerra in Ucraina Meloni assente dal vertice | Noi contrari a invio di truppe | Macron | Non ne abbiamo mai parlato

La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale. L'Italia si oppone all'invio di truppe, mentre Macron sottolinea che non si è mai discusso di questo. Dopo il primo round di colloqui a Istanbul, Kiev definisce le proposte di Mosca "inaccettabili". Intanto, Trump si offre di contattare Putin per chiarire le sue intenzioni.

Chiuso il primo round di colloqui a Istanbul, per Kiev da Mosca "proposte inaccettabili" Il presidente Usa Donald Trump: "Voglio chiamare Putin per capire le sue vere intenzioni"

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato"

Riporta msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.178. Concluso a Istanbul l'incontro tra la delegazione russa e quella ucraina. Assenti, come annunciato, Putin e Zelensky. Per Kiev, la priorità è il cessate il ...

Guerra Ucraina, summit tra Zelensky e i volenterosi: Meloni assente. La premier: «Mancata partecipazione? Italia non disponibile a invio truppe»

Secondo leggo.it: L'inizio dei colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul riparte oggi alle 10 ora locale (le 9 l'ora italiana), ha annunciato il capo dei negoziatori russi, ...

Ucraina, summit volenterosi senza Meloni. La premier: "Noi coerenti, no invio truppe"

Scrive msn.com: A Tirana i leader di Gb, Francia, Germania e Polonia vedono Zelensky e sentono Trump. Macron 'punge': 'Già troppe fake news da Russia' ...

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.