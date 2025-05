"Questo mio lavoro è stato molto influenzato dalla vita e dalle mie esperienze personali. Ispirato dall’identità di persona queer, dalla mia personalità non-binaria. Con l’età le domande che pongo non sono più legate soltanto al genere e alla sessualità ma riguardano sempre più temi universali, come il tempo la mortalità, l’amore, la perdita e la famiglia". Jess. T. Dugan, artista statunitense, presenta per la prima volta a Milano (sino al 19 ottobre “Look at me like you love me - Guardami come se mi amassi”) un progetto fotografico ideato e organizzato con la struttura Diversity, Equity & Inclusion di IntesaSanPaolo, con la collaborazione la community LGBTQ+. Con delicatezza, Dugan prende per mano i visitatori, e li conduce nel suo mondo, una comunità di corpi, volti, gesti, sguardi, sfiorando temi come l’amore, il desiderio, la solitudine. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guardami come se mi amassi.... Identità, genere. Oltre gli stereotipi