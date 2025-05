Siamo grati alle Forze dell’Ordine – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore alla sicurezza e legalità Luca Ferrini – per aver individuato e arrestato il responsabile della rapina a Borello. Dal canto nostro, anche come detto in occasione dell’assemblea pubblica tenutasi lunedì 3 marzo all’hub di Borello alla presenza della cittadinanza, siamo attivi per monitorare e mitigare le altre situazioni di crisi e di disagio giovanile che non rientrano nella competenza delle forze dell’ordine. Proprio nella variazione di bilancio votata dal Consiglio comunale abbiamo potenziato le risorse destinate al Progetto Giovani per lo sviluppo e la relativa promozione di azioni di Educativa di strada. Nicholas Pellegrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, con un’interrogazione ricorda invece agli amministratori la promessa di installare telecamere a Borello: "Dopo le parole spese e le promesse, quando l’amministrazione passerà ai fatti?". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

