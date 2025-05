Grande spavento in piazzale Camerlata | coppia di anziani investita

Grande spavento ieri pomeriggio in piazzale Camerlata, dove una coppia di anziani è stata investita mentre attraversava la strada. L'incidente, avvenuto intorno alle 17:30, ha coinvolto un uomo di 75 anni e una donna di 76. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza, generando attimi di apprensione tra i passanti.

