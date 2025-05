Eccoli i protagonisti della vittoriosa splendida cavalcata della Gragnolese che nella bellissima vinta contro lo Sporting Forte dei Marmi si è assicurato il palco della Seconda Categoria. Nicolò Grandetti 10. Gran manovratore. Arrivato, forse con un leggero ritardo, ma non su quella degli uomini dell’area tecnica del Castel dell’Aquila. Ha vinto mettendoci la faccia, soprattutto quando (raramente, ma è successo) qualcosa non ha funzionato, gestendo senza errori uno spogliatoio non certo di damine di carità. Senza più figli e figliastri, da unico e sicuro leader. Jacopo Pennucci, Nicolas Spadoni e Nicolò Valletta 10. Un tris d’assi autore per un successo programmato. Cristian Trasatti 9. Onnipresente. Un vero ds. PORTIERI. Martino Gerali 8. Interprete moderno e spregiudicato nel ruolo. Protagonista assoluto nella bellissima vinta sullo Sporting Forte. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gragnolese trionfa contro Sporting Forte dei Marmi e conquista la Seconda Categoria