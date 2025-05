Graduatorie ATA 24 mesi 2025 | domande fino al 19 maggio ore 14 Chiarimenti su operatori problematiche risposte ai quesiti SPECIALE

A partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 28 aprile, e fino alle ore 14 del 19 maggio, è possibile presentare domande per l'inserimento o l'aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Queste graduatorie sono riservate al personale ATA con almeno 24 mesi di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali. Sono disponibili chiarimenti su operatori e problematiche.

Dalle ore 14 di oggi lunedì 28 aprile e fino alle ore 14 del 19 maggio sono aperte le domande di inserimentoaggiornamento nelle graduatorie 24 mesi ATA. Le graduatorie, cui accede il personale ATA con almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali, vengono utilizzate per i ruoli e le supplenze. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025: domande fino al 19 maggio ore 14. Chiarimenti su operatori, problematiche, risposte ai quesiti SPECIALE . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, servizio contratti PNRR e Agenda Sud valido anche per l'anno scolastico 2025/2026. NOTA

Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito per la corretta compilazione della domanda ATA 24 mesi, in scadenza il 19 maggio ore 14 in seguito alla conversione in legge 9 maggio 2025 del decreto-legg

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI

Condotto da Andrea Carlino, il Question time del 15 maggio ha visto la partecipazione di Bartolo Cozzolino, assistente amministrativo ed esperto di normativa scolastica, che ha risposto alle domande

Graduatorie ATA 24 Mesi, fondamentale la Data del 19 Maggio: Ecco Perché

Il Ministero ha pubblicato la nota che indice i bandi 2025 per le graduatorie ATA 24 mesi. I requisiti per iscriversi non sono solo di servizio e di titoli ma si conta anche la CIAD. Questa certificaz

