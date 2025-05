Gradara s’allarga al mare Il Comune ha comprato il ’Bagno 1’ di Gabicce

La spiaggia del Comune. Gradara che, dall’alto della sua Rocca ha sempre visto il mare da lontano, può vantare adesso di avere un suo stabilimento balneare. Il bagno 1 di Gabicce Mare, che è il primo che si incontra dopo il molo e la piccola spiaggia libera, è stato acquistato dal Comune, che allarga in questo modo i suoi confini e arriva ad abbracciare la costa. Per lo stabilimento balneare, assunto a proprietà pubblica attraverso la partecipata Gradara Innova, non mancano una visione originale e progetti di grande respiro. "Il bagno 1 è il primo stabilimento delle Marche, la porta d’accesso da nord alla Regione – spiega il sindaco Filippo Gasperi – da qui l’obiettivo di promuovere anche attraverso la spiaggia il nostro territorio e di farlo diventare un luogo di comunità in cui ospitare iniziative di carattere culturale e sociale per tutte le fasce d’età". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

