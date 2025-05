Delicata, minimalista ma di grande effetto. Se nella bella stagione si archiviano temporaneamente i colori più scuri in favore dei pastello, non significa che la manicure debba essere “piatta”. E la ice cream manicure è la dimostrazione che anche con colori tenui e nude si possono sfoggiare unghie ad alto tasso glamour. Ice crema manicure, la fusione di french e ombré. La ice cream manicure ricalca il trend delle glass nail, amatissime dalle celebrity perché eleganti e super scintillanti. Il nome potrebbe far pensare a una nail art elaborata che richiama i coni gelato, colorata e con applicazioni in 3D, ma questa manicure è esattamente l’opposto. È infatti un mix tra la french manicure e le unghie ombré, sfumate per ricordare le tonalità cremose e “ghiacciate” del gelato. GUARDA LE FOTO Tendenze unghie 2025: 20 idee per la baby french manicure. 🔗Leggi su Amica.it

© Amica.it - Golosa e sempre più trendy: ecco la ice cream manicure