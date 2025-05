Giornata decisiva sui fairway del Quail Hollow Club dove si sta disputando la 107esima edizione del PGA Championship, secondo Major in programmazione quest’anno che mette in palio 18,5 milioni di dollari e 700 punti FedEx. A comandare la classifica è ancora una volta il venezuelano Jhonattan Vegas. Il sudamericano, primo dopo 18 buche grazie ad uno score di 64 (-7), ha tirato leggermente il freno ma è riuscito comunque a mantenere 2 colpi di distacco sulla seconda piazza, occupata, a pari merito, dal francese Matthieu Pavon, dal britannico Matthew Fitzpatrick e dal coreano Si Woo Kim. Vegas, 4 vittorie sul tour, tra cui 2 Canadian Open, 1 Bob Hope Classic e l’ultima al 3M Open dell’anno scorso, ha girato, quest’oggi, in 70 (-1), score che lo porta a -8 sul totale e, attualmente, sereno e indisturbato dentro al week end. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Vegas resiste e tiene la vetta al PGA Championship. Scheffler si avvicina, fuori Spieth e Thomas