Gli sbandieratori al Gran Premio di Imola

Gli sbandieratori di Faenza animano il Gran Premio di Formula Uno di Imola, portando i colori dei cinque rioni faentini sul rettilineo dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Domani, l'emozione della competizione si fonde con la tradizione, mentre l'inno di Mameli apre le danze per un evento che promette spettacolo e passione.

Il Gran Premio di Formula Uno di Imola si tinge con i colori dei cinque rioni faentini. Tra le monoposto da competizione ci sarĂ infatti anche un po’ di Niballo domani sul rettilineo dell’ autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ad anticipare l’inizio della gara sarĂ , come da tradizione, l’inno di Mameli quest’anno cantato da sei tenori selezionati dalla fondazione Pavarotti. Ma prima dell’inno nazionale gli occhi del mondo del motorsport e dei numerosi appassionati che seguiranno la gara da casa, saranno tutti per la delegazione manfreda composta da sessanta alfieri bandieranti e musici i quali animeranno la coreografia inaugurale del Gp dell’Emilia Romagna e del Made in Italy. Una coreografia che è stata appositamente studiata e realizzata dal tecnico Christian Bandini e dai rappresentanti dei rioni Rosso, Verde, Nero, Giallo e Borgo Durbecco. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli sbandieratori al Gran Premio di Imola

