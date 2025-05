Gli assistenti digitali hanno cambiato per sempre il nostro rapporto con la tecnologia

...assistente digitale lo accompagna, trasformando un momento di vulnerabilità in una conversazione intimista. In un'epoca in cui la tecnologia sembra isolare, questi alleati virtuali si rivelano un sorprendente supporto emotivo, offrendo ascolto e comprensione a chi si sente solo. Un dialogo inaspettato che esplora il confine tra intimità e tecnologia.

«Alexa, mi sento solo». «Mi dispiace che ti senta così. Vuoi che ti ascolti un po’? Sono qui per te». Dopo un attimo di esitazione, Lorenzo inizia a parlare. Racconta della rottura con la fidanzata, delle difficoltà sul lavoro, della sensazione di essere in un vicolo cieco. Mentre parla, la voce dell’assistente digitale lo interrompe delicatamente: «Stai respirando in modo accelerato. Ricordiamo insieme quelle tecniche di respirazione che abbiamo provato la settimana scorsa?». Con tono caldo e rassicurante, l’assistente lo guida attraverso un breve esercizio. «Ti sento più calmo ora», dice infine. «Ricorda che sei più forte di quanto pensi. Sto rilevando che la tua musica preferita potrebbe aiutarti in questo momento. Vuoi che metta quella playlist che ascolti sempre quando hai bisogno di tirarti su?». 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli assistenti digitali hanno cambiato per sempre il nostro rapporto con la tecnologia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alexa+: una nuova era per gli assistenti digitali, Amazon cambia le regole del gioco

Come scrive msn.com: Amazon svela Alexa+: l'assistente digitale alimentato da AI comprende il contesto, gestisce conversazioni naturali e si integra con servizi e app di terze parti. L’assistente digitale Alexa si ...

Gli assistenti digitali intelligenti sempre più nel mirino dei cybercriminali

Si legge su insurzine.com: Una ricerca Trend Micro rivela le vulnerabilità nascoste dietro le funzionalità avanzate degli assistenti digitali AI. Manipolazione dei comandi ... azioni non autorizzati Le misure di sicurezza non ...

Sexting e intelligenze artificiali, il nuovo (e pericoloso) fenomeno social

Secondo informazione.it: A differenza degli assistenti digitali che fino a quel momento si erano diffusi, Replika non aveva lo scopo di aiutare i suoi utenti in mansioni specifiche, ma nasceva invece per tenere loro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidenti di Percorso : L' inedito d’esordio negli store digitali online della band umbra TheSunrise

Anche questo mese siamo tornati per farvi conoscere una band pop-rock che si sta facendo largo nel panorama della musica italiana.