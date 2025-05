Cambiano le epoche, i secoli. Cambiano i Paesi, i governi, le società. Ma le discriminazioni, quelle no. Attraversano il tempo, arretrano e poi avanzano. Prendendo di mira chi sembra “diverso”. Parte da questo concetto lo spettacolo teatrale “ Arrusi ”, scritto dallo sceneggiatore milanese Gabriele Scotti, per la regia Omar Nedjari, al Teatro Filodrammatici di Milano dal 20 al 25 maggio. In scena tre protagonisti, Francesco, Amparo e Aurelia, per tre vicende realmente accadute che, apparentemente lontane nello spazio e nel tempo, hanno molto in comune. La prima, quella poco raccontata, se non addirittura ignorata, degli uomini che durante il Fascismo venivano arrestati con l’accusa di essere omosessuali, di essere “arrusi” (dal siciliano), per poi essere confinati in isole di detenzione in nome della purezza della razza e del costume. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli “arrusi“ e poi la Spagna di Franco: "Sui diritti si può tornare indietro"