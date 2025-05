"Come comitato civico del centro storico ringraziamo per la buona riuscita degli aperitivi europei i commercianti e tutti i presenti, ma anche i residenti che hanno avuto disagi". Stefania Morri in una nota rimarca che "il nostro ringraziamento va in primis a tutti i cittadini che sono intervenuti, anche da fuori provincia, numerosi e festanti ma soprattutto a piedi, dimostrando così che un centro storico attrattivo è fruibile anche senza essere usato come parcheggio. In secondo luogo – prosegue Morri – un grazie ai commercianti ed all’organizzazione, che sempre ha dimostrato che si può vivere il centro senza auto. Infine un grazie ai residenti che per tre giorni e tre notti hanno comunque subito inevitabili disagi di viabilità e vivibilità e, purtroppo, anche di episodi di inciviltà. Tutto è perfettibile; riguardo la manifestazione appena trascorsa, sarebbe stata auspicabile una più accurata pulizia dei vicoli dopo le numerose minzioni, oltre che più attenti controlli ai rumori molesti a tarda notte. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gli aperitivi dimostrano che il centro è fruibile anche se non è usato come parcheggio"