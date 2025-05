Giselle around Le Villi sotto la direzione del maestro Beatrice Venezi

Questa sera, alle 20.30, il Teatro del Giglio di Lucca ospita in prima nazionale "Giselle Around Le Villi", sotto la direzione del maestro Beatrice Venezi. Il progetto, dedicato alla sperimentazione delle opere di Giacomo Puccini e Adolphe-Charles Adam, si ripeterĂ domani alle 16, promettendo emozioni uniche e innovative. Un evento da non perdere!

Stasera alle 20.30, con replica domani alle 16, andrĂ in scena in prima nazionale al teatro del Giglio Giacomo Puccini l’atteso Giselle around Le Villi, progetto di sperimentazione e ricerca attorno alle partiture di Giacomo Puccini e di Adolphe-Charles Adam che porta sul palcoscenico lucchese interpreti di fama internazionale. Il direttore Beatrice Venezi, che torna a Lucca dopo impegni di grande rilievo e dopo la sua nomina, lo scorso novembre, a Direttore Principale Ospite del teatro colĂłn di Buenos Aires, in Argentina, tempio della lirica tra i piĂą importanti al mondo, sarĂ protagonista dello spettacolo, sul podio dell’Orchestra Ente De Carolis. Sul palcoscenico, Carlo Ventre (Roberto) e Anastasia Boldyreva (Anna). Alberto Gazale, che canterĂ il ruolo di Guglielmo Wulf, firma anche regia e scene. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Giselle around Le Villi“ sotto la direzione del maestro Beatrice Venezi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

