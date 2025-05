Giro d' Italia | primo squillo Ayuso e Roglic torna in rosa

Il Giro d'Italia si accende con il primo trionfo di Juan Ayuso, capitano della UAE, che si fa valere in assenza di Pogacar. Intanto, Primoz Roglic riconquista la maglia rosa, mentre Egan Bernal sale sul podio, simbolo di un ritorno alla vita dopo le difficoltĂ . Un'incredibile giornata di emozioni e performances nel ciclismo.

Il primo acuto di Juan Ayuso, capitano della Uae assai deciso a farsi valere in assenza dell’altro team leader, Tadej Pogacar. Il ritorno di Primoz Roglic in maglia rosa. Il terzo posto di Egan Bernal che è anche il ritorno alla vita di un campione per il quale il tempo sembrava essersi fermato a quel maledetto giorno, il 24 gennaio 2022, quando si stava allenando in Colombia e andò a sbattere. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giro d'Italia: primo squillo Ayuso e Roglic torna in rosa

