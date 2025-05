Giro d’Italia cronometro Lucca-Pisa | sosta parcheggi e zone off limits

Pisa, 17 maggio 2025 – I n vista della tappa del Giro d’Italia “Lucca-Pisa ITT” in programma martedì 20 maggio, il Comune ha predisposto un vademecum rivolto a cittadini, pendolari e visitatori, con le indicazioni utili per muoversi in città – in auto, a piedi o con i mezzi pubblici – durante le modifiche temporanee alla viabilità. Indicazioni per chi si sposta in auto. Per raggiungere l’ Ospedale Santa Chiara da Viareggio o Vecchiano: percorrere l’Aurelia nord fino al ponte dell’Impero, imboccare lungarno Leopardi e svoltare in via Bonanno. In alternativa, dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina: seguire via Pietrasantina verso l’Aurelia nord, svoltare su quest’ultima in direzione ponte dell’Impero, quindi proseguire su lungarno Leopardi e via Bonanno. Da Livorno, per Santa Chiara: imboccare lungarno Leopardi e svoltare in via Bonanno. 🔗Leggi su Lanazione.it

