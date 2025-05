Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Giulianova-Castelraimondo | orari percorso favoriti Salite a volontà sugli Appennini

Oggi si apre il weekend del Giro d'Italia 2025 con l'ottava tappa da Giulianova a Castelraimondo. Un percorso ricco di salite sugli Appennini, senza un solo metro di pianura, promette emozioni e potenziali fughe. Scopriamo insieme i dettagli del tracciato, gli orari e i favoriti di questa frazione avvincente!

Si apre il weekend che va a concludere la prima settimana del Giro d’Italia 2025. Oggi spazio all’ottava tappa: da Giulianova a Castelraimondo, una frazione senza un metro di pianura, dove la fuga potrebbe avere spazio. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Il disegno della tappa non prevede pianura. I corridori dovranno cimentarsi con un tracciato movimentato da un mix di salite e strappi, sono 3800 i metri di dislivello da affrontare, che potrebbero creare una selezione importante e stuzzicare l’appetito dei big. L’ascesa più impegnativa di giornata, a poco più di novanta chilometri dal traguardo, è la salita di Sassotetto, prima categoria di 13,1 chilometri con pendenze che oscillano tra il 7,4 e il 14%. Successivamente i corridori affrontano Montelago, terza categoria di 5. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Giulianova-Castelraimondo: orari, percorso, favoriti. Salite a volontà sugli Appennini

Giro d'Italia, attesa per il passaggio in zona montana

C'è grande attesa in tutta l'area dei Sibillini per il passaggio del Giro d'Italia, che proprio oggi in occasione

Dopo la tappa di ieri neutralizzata, Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) resta secondo a 17" da Pedersen. Terza posizione in classifica per l'altro corridore Lidl-Trek, Mathias Vacek: la maglia bi

Giro d'Italia, Ayuso trionfa a Tagliacozzo. Roglic strappa la maglia rosa a Pedersen

Ora tre giornate-chiave in quattro giorni: prima la tappa dei Muri marchigiani a Castelraimondo, poi domenica i 30 km di sterrato nella tappa di Siena con arrivo in Piazza del Campo

Lucca Comics & Games omaggia il giro d'Italia

Lucca si tinge di rosa con la 5° Tappa del Giro d'Italia 2024, che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio 2024, dopo 39 anni di assenza.