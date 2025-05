Giro d’Italia 2025 ottava tappa oggi 17 maggio | percorso da Giulianova a Castelraimondo classifica aggiornata e orari diretta TV

Il Giro d’Italia 2025 entra nel vivo con l’ ottava tappa, in programma oggi sabato 17 maggio. Dopo l’arrivo in salita a Tagliacozzo nella settima frazione, la Corsa Rosa prosegue con una tappa appenninica affascinante e insidiosa, da Giulianova a Castelraimondo, nelle Marche. Percorso ottava tappa Giro d’Italia 2025: Giulianova–Castelraimondo. Il via ufficiale è previsto alle ore 12:15 da Giulianova, in Abruzzo. I corridori attraverseranno l’ Appennino Teramano e il Piceno, affrontando subito i primi dislivelli. Dopo aver raggiunto Sarnano (provincia di Macerata), inizierà la temuta scalata del Sassotetto, con passaggi impegnativi fino ai 1455 metri del Valico Santa Maria Maddalena. La lunga discesa successiva metterà alla prova i ciclisti prima di entrare nella fase finale: un anello di circa 25 km intorno a Castelraimondo, caratterizzato da salite brevi ma secche e tratti tecnici. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

