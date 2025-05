Giro d’Italia 2025 la 8ª tappa Giulianova-Castelraimondo | orari TV diretta e percorso

La 8ª tappa del Giro d'Italia 2025 si svolge sugli incantevoli Appennini, partendo da Giulianova e terminando a Castelraimondo dopo 197 chilometri di sfide. Con quattro GPM, tra cui il prestigioso Valico di Santa Maria Maddalena, l'evento promette emozioni. Scopri orari e dettagli per seguire la diretta in chiaro sui canali Rai.

Ottava tappa ancora sugli Appennini, che scatta da Giulianova per arrivare dopo 197 chilometri a Castelraimondo. Frazione costellata da 4 GPM tra cui il Valico di Santa Maria Maddalena di prima categoria. Diretta in chiaro sui canali TV e streaming della Rai. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Giro d’Italia 2025, la 8ª tappa Giulianova-Castelraimondo: orari TV, diretta e percorso

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy al via la prima tappa

La bandiera a scacchi sta per sventolare per gli appassionati delle sfide ruota a ruota: il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è ai nastri di partenza.