Giovanna Marini una memoria vivente

A un anno dalla scomparsa di Giovanna Marini, la sua musica non si limita a evocare ricordi, ma si rivela una presenza vibrante e attuale. La sua arte continua a vivere, trasformando il dolore della perdita in una celebrazione del suo inconfondibile canto, che risuona ancora nelle menti e nei cuori di chi l'ha amata.

Poteva essere solo una ricorrenza triste, invece, a un anno dalla morte, Giovanna Marini con il suo canto mostra di essere non solo un «ricordo» malinconico, ma una presenza fortissima . Giovanna Marini, una memoria vivente il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Giovanna Marini, una memoria vivente

