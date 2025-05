Giovani e disagio psichico | C’è un grande sommerso che non intercettiamo

Il disagio psichico tra i giovani è un fenomeno sommerso e preoccupante, spesso trascurato. Dagli eventi scolastici alla cronaca nera, l’ombra dell’angoscia e della violenza si fa sempre più lunga. Recenti fatti di cronaca, come la strage di Paderno Dugnano e l’omicidio di via Verro, evidenziano il drammatico abisso in cui si trovano molti adolescenti.

Dall’aula scolastica alla cronaca nera, cresce l’esercito invisibile di adolescenti in bilico tra angoscia e violenza. Dopo la strage di Paderno Dugnano, l’omicidio dell’anziana in via Verro, nel quartiere Vigentino: in entrambi i casi a uccidere sono stati dei minorenni. Le punte tragiche di un iceberg di malessere, perché "i disturbi della condotta sono in crescita", spiega la psicologa, psicoterapeuta, esperta di criminologia e segretaria dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia Simona Silvestro. Silvestro, quanto è grave e sottovalutato, oggi, il problema dei giovani con disturbi psichici non diagnosticati? "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento del malessere, in particolare nei giovani. Un malessere che ha due versanti: internalizzante ed esternalizzante. Il malessere internalizzante è quello caratterizzato da sintomatologie multiple e a volte anche sfumate, in termini di pensieri e vissuti emotivi, con angosce profonde e apatie silenziose che attraversano la mente e problematiche legate all’isolamento e alla marginalità, già indotte dall’uso dei social e dei dispositivi elettronici". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani e disagio psichico: "C’è un grande sommerso che non intercettiamo"

