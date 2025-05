È stato un giovedì di sangue sulle strade della Lomellina e del confinante territorio, sulle quali hanno perso la vita due motociclisti. A Granozzo con Monticello (Novara) ha perso la vita Luigi Ferrarello, 31 anni, residente a Robbio. Era in sella alla sua Kawasaki che si è scontrata con un’auto. Erano le 17. Più o meno alla stessa ora a Gropello lo scooter in sella al quale viaggiava Antonio Sacco, 68 anni, ex-gestore della discoteca Il Boscaccio di Zerbolò si è scontrato con un trattore. L’uomo è deceduto durante il trasporto al policlinico San Matteo di Pavia. Il primo incidente è avvenuto lunga la provinciale 9 in territorio piemontese: Luigi Ferrarello, che avrebbe compiuto 32 anni a settembre, era in sella alla sua Kawasaki 750 che si sarebbe trovata davanti all’improvviso una vettura sbucata da una strada laterale, particolare al vaglio dei carabinieri. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giornata nera sulle strade. La Lomellina conta due morti. Entrambi motociclisti