Giornata internazionale contro l' omofobia | Ero prete poi ho sposato un uomo Le mille vite di Chris Bryant

In occasione della Giornata Internazionale contro l'Omofobia, Chris Bryant, ex prete divenuto deputato laburista e attivista LGBTQ+, condivide la sua straordinaria esperienza in un nuovo libro. Attraverso la sua storia di vita e la sua lotta per i diritti, Bryant ci ricorda che la libertà conquistata va difesa ogni giorno, perché i diritti non sono mai scontati.

Deputato laburista, ex prete, scrittore e attivista per i diritti Lgbtq+, Chris Bryant racconta la sua storia straordinaria e il suo nuovo libro sulla lotta contro l’omofobia: «Abbiamo conquistato diritti che non sono scontati. La libertà va difesa ogni giorno» 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giornata internazionale contro l'omofobia: «Ero prete, poi ho sposato un uomo». Le mille vite di Chris Bryant

Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Lesbofobia, la Bifobia e la Transfobia

Lo riporta pressenza.com: Il 17 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Lesbofobia, la Bifobia e la Transfobia (IDAHOBIT - acronimo di ...

Sabato 17 è la Giornata Internazionale contro omofobia e lesbofobia

nove.firenze.it scrive: Sabato 17 maggio 2025, alle ore 18, al Museo Novecento di Firenze, in piazza Santa Maria Novella 10, la Città di Firenze propone lo spettacolo a ingresso gratuito con protagonista Anna Meacci, ...

Giornata internazionale contro l’omofobia: la scuola promuove uguaglianza e diritti

Riporta catania.liveuniversity.it: Giornata internazionale contro l’omofobia: il Ministero dell'istruzione invita alle riflessioni in classe il 17 maggio ...

