Un contest fotografico per raccontare il lavoro degli infermieri. Lo ha lanciato l' Asst Nord Milano, che l'altra mattina, proprio in occasione della Giornata internazionale dedicata a questa figura professionale, ha organizzato una lectio magistralis con interventi ad alto valore scientifico: dall'evoluzione dei bisogni di salute alle sfide della riforma territoriale, dal futuro dell'assistenza domiciliare alla sanità digitale e alle implicazioni etiche. Un evento che si è concluso proprio con la premiazione da parte del direttore generale degli infermieri vincitori del concorso "Io sono infermiere e lo racconto con una immagine". Al primo posto si è classificata Alessia Oriani con lo scatto "Ogni passo è cura". "Nella foto siamo io e un paziente, ritratti di spalle in corridoio. Volevo rappresentare vicinanza, presenza e accompagnamento.

Gioia, unione e lavoro di squadra. L'orgoglio di essere infermiere