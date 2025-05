Gimkana al Ponte del Passo Non spiega perché è fuggito L’arrestato resta in carcere

Mercoledì sera, Abderrazak Elyazidi, un marocchino di 22 anni, è stato arrestato durante una gimkana al Ponte del Passo. Pur non spiegando il motivo della sua fuga, il giudice ha convalidato il suo arresto e lo ha rinviato in carcere per almeno dieci giorni, in attesa del processo e dei termini a difesa.

Dopo la convalida del suo arresto, quando ha chiesto un rinvio del processo per la concessione dei termini a difesa, il giudice lo ha mandato in carcere, dove rimarrà per almeno una decina di giorni. Abderrazak Elyazidi, marocchino di 22 anni, è finito in camera di sicurezza mercoledì sera, dopo un breve ma concitato inseguimento, durante il quale sono rimasti feriti due finanzieri che si erano avvicinati alla sua auto per un controllo: il primo con una prognosi di 30 giorni per una frattura alla mano, il collega con una contusione al ginocchio. Entrambi colpiti dall’auto in retromarcia, una Mg bianca a noleggio, guidata da Elyazidi. Davanti al giudice Valeria Costi, ieri mattina, non ha voluto dare spiegazioni né rispondere alle domande, e al momento continua a rimanere ignoto il motivo che lo ha spinto a scappare ferendo i due finanzieri della Compagnia di Menaggio, che per bloccarlo hanno esploso due colpi di pistola mirando alle gomme dell’auto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gimkana al Ponte del Passo. Non spiega perché è fuggito. L’arrestato resta in carcere

