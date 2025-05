Gideon’s Chariots | l’esercito di Israele lancia una nuova offensiva a Gaza

È stata chiamata Gideon’s Chariots (“I carri di Gedeone”) la nuova offensiva che l’esercito di Israele ha lanciato nella Striscia di Gaza sabato 17 maggio. All’inizio della settimana il premier Benjamin Netanyahu aveva annunciato l’imminente ingresso forzato dell’esercito per «completare il lavoro e sconfiggere Hamas». Gli obiettivi dell’attacco sono la «conquista» di Gaza, lo spostamento della popolazione civile palestinese verso il sud della Striscia e bloccare le forniture di aiuti umanitari ad Hamas. Il nome dell’operazione viene da un episodio della Bibbia, in cui il condottiero guida 300 soldati torce, trombe e piatti per far credere al nemico di disporre di una grande armata e convincerlo a ritirarsi. I carri di Gedeone. Su X l’Idf ha dichiarato che le truppe del Comando Meridionale «continueranno a operare per proteggere i cittadini israeliani e realizzare gli obiettivi della guerra». 🔗Leggi su Open.online

