Il Comitato regionale Marche della Federazione nuoto ha riconosciuto un premio agli atleti che hanno ottenuto risultati di particolare rilievo in tutti i settori che la federazione inquadra: nuoto, fondo, pallanuoto, nuoto artistico, nuoto per salvamento e nuoto master. Ebbene il settempedano Giacomo Cantarini (foto), classe 2007, è stato insignito di due riconoscimenti, unico atleta della regione a fare doppietta. Il nuotatore, portacolori del BluGallery Team di San Severino, ha avuto la targa come "Eccellenza marchigiana" sia per il settore Nuoto sia per il settore Nuoto per salvamento. Questo grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo quadriennio olimpico. Giacomo ha guadagnato la partecipazione ai Criteria invernali (ex Campionati italiani invernali di Categoria) e ai Campionati italiani estivi di Categoria, ininterrottamente da aprile 2022 ad agosto 2024. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Giacomo Cantarini premiato come Eccellenza marchigiana nel nuoto e salvamento