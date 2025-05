In ambito porto, l’autorità competente sui rifiuti è solo quella portuale. E non ha nessun vincolo con gli indirizzi dati dagli enti locali. Nel nostro caso peraltro il Comune non aveva manifestato l’esigenza di coordinarsi circa la "classificazione dei rifiuti". In definitiva il Consiglio di Stato, attraverso una sentenza pubblicata mercoledì scorso, ha accolto l’appello presentato dall’Autorità di sistema portuale (Adsp) in tema rifiuti respingendo il ricorso della Simap srl accolto a suo tempo in primo grado davanti al Tar di Bologna. In particolare secondo i giudici felsinei il piano in questione aveva bypassato la contraddizione tra la sua classificazione dei rifiuti e quella proposta dal regolamento comunale. Inoltre chi di dovere, non aveva "affrontato il controverso tema" né aveva "vagliato possibili opzioni condivise". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gestioni dei rifiuti delle navi. Il Consiglio di Stato riabilita il piano