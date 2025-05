Il conduttore iconico di Mediaset abbandona la giuria di Tu Si Que Vales per nuovi progetti. Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales: novità in arrivo per Mediaset su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it

© Donnemagazine.it - Gerry Scotti si prepara a nuove sfide televisive