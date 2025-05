Geolocalizzazione smart working normativa limiti e sanzioni

La geolocalizzazione nel contesto dello smart working solleva interrogativi sulla privacy e la legalità. È fondamentale rispettare le normative vigenti, come ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha sanzionato un'azienda per comportamenti di controllo illeciti sui propri dipendenti. È essenziale comprendere i limiti e le conseguenze legate a queste pratiche.

È lecito solo nel rispetto della normativa privacy, come chiarito dal Garante che ha sanzionato un'azienda per controlli illeciti sui suoi lavoratori

