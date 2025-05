Gentiloni si ricicla come lobbista con l' ok dell' Europa

Parlare di “super” consulente è un po’ azzardato perché il compenso non è di quelli stratosferici: 30mila euro l’anno. Però, al di là del portafoglio, la notizia è un’altra: Paolo Gentiloni ha iniziato a lavorare come relatore per la European House Ambrosetti, società di consulenza che ha sede a Milano, stesso think tank organizzatore del Forum di Cernobbio dove si ritrova ogni anno il gotha dell’imprenditoria e della finanza internazionale. Per l’ex premier Pd, più volte definito un traghettatore e perfino un aspirante federatore del centrosinistra grazie alle esperienze maturate in politica sia a Roma che a Bruxelles, si è dunque aperta una porta che non è quella del Nazareno, come i detrattori di Elly Schlein speravano, bensì quella degli uffici milanesi della società privata annoverata tra le più indipendenti al mondo. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

