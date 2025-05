Gazzolo Pd | La vera rivoluzione è andare a votare anche per il no

La presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Paola Gazzolo del Partito Democratico, ha visitato il Referendum Point, un'importante iniziativa per promuovere l'informazione sui quesiti referendari dell'8 e 9 giugno. Gazzolo sottolinea l'importanza del voto, anche per il "no", come strumento di partecipazione attiva e di cambiamento per la comunità.

Anche la presidente dal Consiglio comunale di Piacenza, Paola Gazzolo, del Partito Democratico, ha fatto visita al Referendum Point di Piacenza, lo spazio di informazione e confronto che vuole informare sui quesiti referendari dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. Con lei, oltre i volontari. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gazzolo (Pd): «La vera rivoluzione è andare a votare, anche per il no»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gazzolo a sostegno dei referendum “La vera rivoluzione è andare a votare”

Secondo piacenzasera.it: Anche la presidente dal Consiglio comunale di Piacenza, Paola Gazzolo, oggi al Referendum Point di Piacenza, lo spazio di informazione e confronto che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scandalo a Piacenza: 9 Agenti della Questura sotto Inchiesta per Gravi Accuse

Un grave scandalo si è abbattuto sulla Questura di Piacenza, dove otto agenti sono attualmente al centro di un'inchiesta che li vede coinvolti in accuse di arresto illegale, calunnia, falso in atto pubblico.