(Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver iniziato una nuova grande offensiva nella Striscia di Gaza con l'obiettivo di ''conquistare aree strategiche'' dell'enclave palestinese. "L'Idf ha iniziato a condurre attacchi estesi e a mobilitare le truppe per ottenere il controllo operativo nelle aree di Gaza, nel corso dell'ultimo giorno", ha detto . L'articolo Gaza, Israele lancia nuova grande offensiva: al via operazione 'Carri di Gedeone' proviene da Webmagazine24.

