Gaza Israele lancia nuova fase offensiva | 115 morti nei raid

L’esercito israeliano ha lanciato la nuova fase dell’annunciata offensiva contro Hamas a Gaza denominata “Carri di Gedeone”. Secondo quanto riferisce l’emittente qatariota Al Jazeera almeno 115 persone sono morte in un nuovo grande attacco aereo israeliano sulla Striscia. Il bilancio è riferito ai morti dall’alba di ieri. “Nel corso dell’ultima giornata, l’IDF ha lanciato attacchi su vasta scala e mobilitato forze per conquistare aree strategiche nella Striscia di Gaza, nell’ambito delle prime fasi dell’operazione Carri di Gedeone e dell’espansione della campagna a Gaza, al fine di raggiungere tutti gli obiettivi della guerra a Gaza, compreso il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato, come riporta The Times of Israel. 🔗Leggi su Lapresse.it

