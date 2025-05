Il caso Garlasco è ancora molto lontano dall'essere risolto. Anche se è stato di fatto riaperto grazie a un'agenzia di investigazione privata e a una consulenza affidata al genetista Pasquale Linarello. Così era stato indicato il profilo genetico di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, come compatibile con il Dna ricavato 18 anni prima dalle unghie della vittima. Il pool di magistrati, diretto da Fabio Napoleone, sta di fatto smontando le indagini effettuate 18 anni prima. Sono stati infatti scoperti reperti ancora conservati e mai analizzati prima. Poi si è deciso di soffermarsi sulle contraddizioni dell'alibi di Andrea Sempio, in quella ricevuta del parking di Vigevano nelle stesse ore del delitto e conservata per un anno dalla madre e poi consegnata un anno dopo, nel 2008, ai carabinieri. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, un secondo "uomo" sulla scena del delitto?