Garlasco trovati nel canale una mazzetta un’ascia e un attizzatoio Prelievo di Dna per le Cappa

A Garlasco, gli inquirenti hanno recuperato nel canale una mazzetta, un'ascia e un attizzatoio, oggetti chiave in un'indagine in corso. Il gip ha disposto un prelievo di DNA anche per le gemelle e Panzarasa. Si attendono sviluppi significativi poiché martedì si svolgerà un incontro in procura.

Sono gli attrezzi recuperati dagli inquirenti. Il gip: esame del Dna anche per le gemelle e Panzarasa. Sempio in procura martedì 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Garlasco, trovati nel canale una mazzetta, un’ascia e un attizzatoio. Prelievo di Dna per le Cappa

