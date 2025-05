Garlasco test del Dna sulle gemelle Cappa e tutti gli amici Maxi perizia su reperti sequestrati nella villa e mai analizzati

Il caso di Chiara Poggi a Garlasco torna alla ribalta con un maxi test del DNA su gemelle Cappa e amici. Nuove perizie su reperti mai analizzati possono offuscare il confine tra innocenza e colpevolezza. Chi era realmente presente nella villetta? E chi ha potuto trasferire il DNA della vittima senza un contatto diretto? La verità è ancora da scoprire.

Chi era presente nella villetta di Garlasco quando è stata uccisa Chiara Poggi e chi può avere precedentemente trasferito il suo dna su di lei pur senza un contatto diretto.

Garlasco, test del dna per le gemelle Cappa e un amico di Stasi



Garlasco, prelievo del DNA anche alle gemelle Cappa e all'amico di Stasi: cosa succede adesso

Nuove analisi sul caso Garlasco: DNA anche alle gemelle Cappa e oggetti mai esaminati. Attesa per l'incidente probatorio e le risposte sul delitto

Gemelle Cappa, le impronte e il Dna che può riaprire il caso Garlasco. Le cugine, gli amici: chi era con Chiara Poggi il giorno del delitto?

È stata la difesa di Alberto Stasi - rappresentata nell'aula di Pavia solo dall'avvocata Giada Bocellari - a fare il nome di Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi,

