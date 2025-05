Garlasco e il Dna degli amici di Stasi Sempio e delle gemelle Cappa | Un no dietro l’omicidio di Chiara Poggi

Una mazzetta da muratore e non un martello a coda di rondine. Ma anche un attizzatoio da camino e la testa di un’ascia. Dal canale di Tromello vicino alla casa della famiglia delle gemelle Cappa emergono reperti che potrebbero essere stati utilizzati per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ma non quelli che ci si aspettava. Ma dietro la decisione del Gip Daniela Garlaschelli di prelevare il Dna agli amici di Alberto Stasi e di Stefania e Paola Cappa c’è un’ipotesi di movente. Che coinvolge anche quelli di Andrea Sempio: Roberto Freddi e Mattia Capra. Oltre ad Alessandro Biasibetti, oggi prete e all’epoca fidanzato con Angela Taccia, oggi avvocata dell’indagato. E poi c’è Marco Panzarasa. L’amico che condivise con Stasi una vacanza a Londra e che diede ripetizioni a Stefania. Il Dna. Il tribunale di Pavia ha dato l’ok al prelievo anche nei confronti di tre investigatori e di un medico legale. 🔗Leggi su Open.online

