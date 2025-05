Garlasco dieci Dna per trovare chi ha ucciso Chiara Poggi Chi è Ignoto 2? Andrea Sempio le gemelle K e gli altri

La Procura di Pavia intensifica le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, cercando nuove tracce di DNA e impronte per sostenere l'accusa contro Andrea Sempio e identificare il misterioso Ignoto 2. La vicenda coinvolge anche le gemelle K e altri elementi chiave, ampliando il fascicolo su un caso che continua a suscitare emozione e interesse.

La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2. La Procura di Pavia si. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, dieci Dna per trovare chi ha ucciso Chiara Poggi. Chi è Ignoto 2? Andrea Sempio, le gemelle K e gli altri

Su questo argomento da altre fonti

Garlasco, trovati nel canale una mazzetta, un’ascia e un attizzatoio. Prelievo di Dna per le Cappa

Da milano.repubblica.it: Sono gli attrezzi recuperati dagli inquirenti. Il gip: esame del Dna anche per le gemelle e Panzarasa. Sempio in procura martedì ...

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia

Scrive msn.com: Dopo la falsa partenza del 9 aprile scorso e la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, la giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli ha messo nero su bianco i sette ...

Caso Garlasco, 10 Dna per la svolta nell'inchiesta. La lista dei nomi

Segnala informazione.it: Mentre leggo i nuovi confusi sviluppi dell’infinito delitto di Garlasco (che il 13 agosto compirà 18 anni), non riesco a non pensare ai genitori della vittima, Rita Preda e Giuseppe Poggi. Se perdere ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' Italiana la prima APP per trovare la moda sostenibile

L'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è sicuramente un trend in forte crescita, nascono infatti sempre più applicazioni per i nostri dispositivi mobili pronte ad aiutarci verso acquisti più consapevoli.