La mattina del 13 agosto 2007, un lunedì, secondo i magistrati di Pavia forse non c’era solo Alberto Stasi a casa di Chiara Poggi, in via Giovanni Pascoli numero 8 . Garlasco confidential il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Garlasco confidential