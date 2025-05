Garlasco chiesto il Dna delle gemelle Cappa e degli amici di Stasi e Sempio

A Garlasco, si torna a riaprire il caso di Chiara Poggi con la richiesta di prelievi di DNA non solo per Andrea Sempio, ma anche per le gemelle Cappa e alcuni carabinieri. Dopo diciotto anni, se dovesse emergere una veritĂ alternativa, la figura di Alberto Stasi, accusato dell'omicidio, potrebbe essere messa in discussione.

Non solo il Dna di Andrea Sempio, ma anche il prelievo genetico ai principali protagonisti e perfino ad alcuni carabinieri che entrarono sulla scena del crimine. PerchĂ© stavolta, se dopo diciott’anni dovesse emergere una veritĂ diversa da quella che vede in Alberto Stasi l’assassino di Chiara Poggi, il sipario dovrĂ calare per sempre su Garlasco. . Garlasco, chiesto il Dna delle gemelle Cappa e degli amici di Stasi e Sempio L'IdentitĂ . 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Garlasco, chiesto il Dna delle gemelle Cappa e degli amici di Stasi e Sempio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Garlasco, test del Dna alle gemelle Cappa (e altri 10). Martedì l'interrogatorio di Andrea Sempio. I legali di Stasi: «Si riscrive la storia»

Come scrive msn.com: Garlasco, la Procura accelera. Esami genetici su tutte le persone che frequentavano la casa, incluso un amico di Stasi che ne aveva utilizzato il pc ...

Il dna delle gemelle Cappa e degli amici di Alberto Stasi e Andrea Sempio sarà acquisito nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco

Riporta ilgiorno.it: “La difesa di Stasi ha chiesto e ottenuto di estendere l'acquisizione ad altri soggetti che frequentavano la famiglia o che potrebbero aver contaminato la scena dell’omicidio”. L’allargamento a queste ...

Garlasco, test del Dna sulle gemelle Cappa e tutti gli amici. Maxi perizia su reperti sequestrati nella villa e mai analizzati

Lo riporta ilmessaggero.it: Chi era presente nella villetta di Garlasco quando è stata uccisa Chiara Poggi e chi può avere precedentemente trasferito il suo dna su di lei pur senza un contatto diretto. E ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio sottoposto a prelievo coattivo del DNA a Milano

Andrea Sempio è stato convocato presso la caserma Montebello di Milano per un prelievo coattivo del DNA, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.