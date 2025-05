Gara 4 playoff al PalaPentassuglia | al via la prelazione abbonati e vendita libera

Gara 4 playoff al PalaPentassuglia: la Valtur Brindisi, dopo aver ottenuto il primo successo nei quarti di finale contro Rimini, è pronta a combattere nuovamente domenica pomeriggio. La prelazione abbonati è aperta, seguita dalla vendita libera. Non perdere l'emozione di Valtur Brindisi vs RivieraBanca Rimini il 18...

La Valtur Brindisi è riuscita a conquistare il primo successo nei quarti di finale playoff Serie A2 contro Rimini prolungando così la serie a gara quattro, in programma nuovamente al PalaPentassuglia domenica pomeriggio. Gara 4 - Valtur Brindisi vs RivieraBanca Rimini si giocherà domenica 18. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Gara 4 playoff al PalaPentassuglia: al via la prelazione abbonati e vendita libera

