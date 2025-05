Galleria Comacina Riprendono gli scavi

Gli scavi della Galleria Comacina, parte fondamentale della variante alla Tremezzina, riprenderanno entro la fine del mese. Anas ha ufficializzato il ritorno alle attivitĂ dopo una pausa iniziata il 24 febbraio, segnata da motivi di sospensione. La riattivazione dei lavori segna un passo importante per il completamento dell'infrastruttura.

Le attivitĂ di scavo della Galleria Comacina, asse principale della variante alla Tremezzina, riprenderanno entro la fine del mese. Lo ha annunciato ieri Anas, comunicando formalmente il nuovo avvio dei lavori. Dopo la partenza del 24 febbraio, il cantiere ha avuto una momentanea sospensione a causa della presenza, su alcune e circoscritte porzioni del fronte di scavo, "di una sostanza riconducibile a idrocarburi naturali ". Appurata l’assenza di gas, il 13 maggio si è proceduto al prelievo di campioni di roccia e della sostanza rinvenuta. "Nel frattempo – spiega l’ente – Anas ha in corso gli opportuni sondaggi per riprendere lo scavo con esplosivi, che si può presumere possa essere riavviato entro la fine del mese". Nell’ultimo mese e mezzo, lo scavo è avanzato di una quindicina di metri e viene eseguita soprattutto con un mezzo meccanico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Galleria Comacina. Riprendono gli scavi

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Galleria Comacina. Riprendono gli scavi

Scrive ilgiorno.it: Le attività di scavo della Galleria Comacina, asse principale della variante alla Tremezzina, riprenderanno entro la fine del mese.

Variante della Tremezzina, Anas: “Scavi sospesi, possibile ripresa entro fine maggio”

Come scrive espansionetv.it: Se ieri non era arrivata nessuna comunicazione ufficiale oggi Anas ha diffuso poche righe per spiegare cosa è accaduto e ...

Variante della Tremezzina: «Nessuna data per le volate»

Segnala laprovinciadicomo.it: Il materiale accumulato dentro la galleria principale “Comacina” dopo l’ultima “volata” - datata 8 maggio - si trova ancora all’interno del tunnel in attesa dei risultati delle analisi delle colature ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Urbino: Incidente Mortale tra Pullman di Ragazzi e Ambulanza in Galleria

La città di Urbino è stata scossa da un tragico incidente che ha coinvolto un pullman di giovani in gita e un'ambulanza.