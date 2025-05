’Fuori dal Giro’ Tante iniziative per accompagnare la carovana

Fuori dal giro, Siena si prepara a festeggiare l'arrivo della tappa numero nove del Giro d’Italia. Domani pomeriggio, piazza del Campo, custode di storie e battaglie, si veste di rosa per accogliere la carovana. Un'occasione per celebrare la vocazione ciclistica della città e del suo territorio, già brillanti palcoscenici di eventi come le Strade Bianche e l'Eroica.

Profuma già di. rosa, Siena. Domani pomeriggio piazza del Campo, arena suggestiva di tante battaglie, accoglierà l’arrivo della tappa numero nove del Giro d’Italia. A testimonianza di quanto sia forte, nella città del Palio e nel suo territorio, la vocazione ciclistica, con la Strade Bianche e l’Eroica che hanno piantato saldamente le radici nelle terre di Siena. La bellezza del gesto sportivo è quindi il pane che sfama gli occhi degli appassionati, ma è anche un volano per il turismo, un ritorno di immagine per la comunità. Un richiamo: con l’iniziativa ‘Fuori dal Giro’, Siena ha pensato di allietare la permanenza dei visitatori eo le serate dei cittadini e degli appassionati con eventi collaterali, fatti di note, buon cibo, arte e cultura. Questa mattina, con partenza alle 8,30, si svolgerà Strade di Siena Ciclo Tour-Siena Cycling, una cicloturistica di 70 km sugli ultimi 45 km della tappa del Giro, con i tratti di strada bianca San Martino in Grania, Vico d’Arbia e Colle Pinzuto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Fuori dal Giro’. Tante iniziative per accompagnare la carovana

